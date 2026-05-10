ديبالا يثير الغموض حول مستقبله مع روما: الديربي قد يكون ظهوري الأخير أمام الجماهير

أثار باولو ديبالا حالة من الغموض بشأن مستقبله مع روما، بعدما أكد عدم تلقيه أي تواصل من إدارة النادي بشأن تجديد عقده، مشيرًا إلى أن مواجهة الديربي أمام لاتسيو قد تكون الأخيرة له على ملعب الفريق.

وجاءت تصريحات ديبالا عقب الفوز المثير الذي حققه روما بنتيجة 3-2 أمام بارما، في مباراة أبقت على آمال الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حتى الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال ديبالا في تصريحاته عقب اللقاء: "أرغب أنا أيضًا في معرفة مستقبلي، عقدي ينتهي بعد مباراتين، والديربي سيكون آخر مباراة لي أمام جماهير روما وفقًا للعقد الحالي".

وعند سؤاله عما إذا كانت إدارة روما قد تواصلت معه بشأن التجديد، أجاب باقتضاب: "لا".

وتأتي تصريحات النجم الأرجنتيني في توقيت حساس، حيث يواصل روما صراعه على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة متساويًا مع ميلان في المركز الرابع مؤقتًا، عقب الفوز القاتل الذي تحقق بهدف من ركلة جزاء سجله دونيل مالين في الدقيقة 101.

وأكد ديبالا أن الفريق سيواصل القتال حتى النهاية، رغم صعوبة المنافسة، قائلًا: "نعلم أن التأهل لا يعتمد علينا فقط، لكننا سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة".