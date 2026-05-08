احتجاز 29 شخصا في أحدث تحقيق بالفساد يستهدف بلدية إسطنبول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتجزت السلطات التركية، 29 مشتبها بهم في تحقيق في الفساد المزعوم من خلال شركة متخصصة في الأعمال الخاصة بالحدائق مرتبطة ببلدية إسطنبول، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مكتب النائب العام بإسطنبول القول إن العملية تأتي في إطار تحقيقات جارية في أنشطة مزعومة من جانب "منظمة إجرامية تأسست تحت قيادة أكرم إمام أوغلو"، عمدة إسطنبول المسجون وهو أحد رموز المعارضة.

ويقول ممثلو الادعاء إن المجموعة تلاعبت في عمليات الشراء العامة وتدخلت في المناقصات. وأضافوا أن مشتبها به آخر مطلوب للاحتجاز، لا يزال في الخارج.

وأفادت صحيفة جمهوريت بأن من بين المحتجزين نائب سكرتير عام المدينة بينما نفذت السلطات أيضا عملية تفتيش في فرع خدمات الأشجار التابع للبلدية.

وتأتي المداهمة في إطار تحقيقات واسعة في الشركات والمكاتب المرتبطة ببلدية إسطنبول والتي وصفها رموز المعارضة بأنها ذات دوافع سياسية. وتنفي الحكومة التركية ذلك قائلة إنها جزء من عملية قضائية واجبة.