الأوقاف: استمرار فعاليات المساجد المحورية لدعم الانتشار الدعوي

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطة «المساجد المحورية» بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الدعوي الميداني داخل القرى وأحياء المدن، وترسيخ الدور التوعوي والتثقيفي للمسجد في حياة المواطنين.

وشهد يوم الخميس الماضي نشاطًا دعويًّا مكثفًا بعدد كبير من المساجد المحورية، بما يعكس حرص الوزارة على توسيع نطاق التواصل المباشر مع الجمهور، ودعم الرسالة الدعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

وتستهدف الخطة إعادة تفعيل الدور الحضاري للمسجد باعتباره منارة للعلم والتوجيه وبناء الوعي، من خلال برامج دعوية متكاملة تشمل الدروس العلمية والمحاضرات واللقاءات التثقيفية المنتظمة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني والديني.

كما ترتكز الخطة على دعم الدور المجتمعي للأئمة، عبر تعزيز التواصل المباشر مع رواد المساجد، والالتزام بالزي الأزهري بما يعكس مكانة المؤسسة الدينية وهيبتها، إلى جانب تكوين حلقات علمية مستقرة تُسهم في تحقيق الانضباط الدعوي والارتقاء بمستوى الأداء.

وتؤدي «المساجد المحورية» دورًا مهمًّا في سد الاحتياجات الدعوية بالمناطق التي تشهد نقصًا في عدد الأئمة، من خلال توزيع مدروس للعناصر الدعوية يضمن استمرارية الأنشطة والفعاليات دون انقطاع، ويحقق انتشارًا دعويًّا واسعًا بمختلف المناطق.

وتكشف مؤشرات التنفيذ عن اتساع نطاق الخطة؛ حيث بلغ عدد المساجد المشاركة نحو 3511 مسجدًا، فيما وصل عدد الأئمة وخطباء المكافأة المشاركين إلى ما يزيد عن 10 آلاف، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم بناء الوعي الديني الرشيد وخدمة المجتمع.