أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل، الجمعة، في هجمات نفذها مستوطنون اسرائيليون بمدينتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا خامسا في القدس.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إنّ مستوطنين هاجموا فلسطينيا وطفله في منطقة "شويكة" شرق بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل ما أسفر عن إصابتهما، إلى جانب فلسطيني ثالث، دون تفاصيل إضافية عن طبيعة الإصابات.

وفي محافظة بيت لحم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين اعتدوا على فلسطيني أثناء تواجده في أرضه بمنطقة "واد سيف" في بلدة بيت فجار، واستولوا على هاتفه.

وفي السياق ذاته، هاجمت القوات الإسرائيلية عدة مواطنين بقنابل الصوت أثناء تنزههم في منطقة برك سليمان، الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، جنوب مدينة بيت لحم، في محاولة لإجبارهم على مغادرة المكان، وفق ذات المصدر.

وفي القدس الشرقية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب يزن جابر، عقب اقتحام بلدة العيسوية، شمال شرق المدينة، بحسب محافظة القدس.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.