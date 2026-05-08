بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من زعزعة الاستقرار بعد اشتباكات الزاوية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم، عن إدانتها للاشتباكات المسلحة المستمرة في مدينة الزاوية غرب ليبيا والمناطق المحيطة بها، في ظل تقارير مقلقة عن سقوط ضحايا من المدنيين، بما في ذلك قتلى وجرحى من السكان الذين وجدوا أنفسهم عالقين في خضم الاقتتال.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي من أي نوع في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول، ويعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.

وأشارت إلى أن التقارير التي تفيد باستخدام مجمعات سكنية قريبة من مصفاة النفط لأغراض عسكرية تعد مصدر قلق بالغ.

وتابعت: لا يجوز تحويل البنية التحتية المدنية إلى ساحات قتال، داعية جميع الأطراف لوقف هذه الممارسات فوراً، والوقف الفوري للأعمال القتالية دون إبطاء.

ودعت البعثة، السلطات إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما حثت السلطات المختصة على فتح تحقيقات سريعة وذات مصداقية في التقارير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان المساءلة القانونية والأخلاقية الكاملة، بما يتماشى مع سيادة القانون.

وحذرت البعثة الأممية من أن الوضع في الزاوية ينذر بمخاطر زعزعة استقرار أوسع نطاقاً، إذ لا يقتصر استمرار القتال على تعريض الأرواح للخطر فحسب، بل يهدد أيضاً بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاستراتيجية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية واقتصادية خطيرة على ليبيا.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود التي يبذلها القادة المؤثرون والجهات الأمنية الساعية إلى خفض التصعيد، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الليبية الرامية إلى استعادة الهدوء، وحماية المدنيين، وصون الموارد الوطنية لليبيا.

وتشهد مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة أعقبت إعلان مديرية أمن المدينة إطلاق عملية أمنية تستهدف أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وكل من تورط في أعمال تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وتسببت هذه الاشتباكات في تضرر عدة مبانٍ ومكاتب وسيارات لمستخدمين بشركة الزاوية لتكرير النفط، إضافة إلى توقف مصفاة الزاوية عن العمل، إلى جانب إصابة خزان الكيروسين المخصص للطيران رقم 501 التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بقذيفتين.