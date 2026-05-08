وزير خارجية أمريكا يحذر من سيطرة إيران على مضيق هرمز: لا يمكن القبول بتغيير قواعد الملاحة الدولية

اعتبر ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر "غير مقبول"، مؤكدًا رفض واشنطن لأي محاولة لفرض أمر واقع على أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وقال روبيو، خلال زيارة إلى روما، إن إيران تزعم امتلاك الحق في السيطرة على ممر مائي دولي، معتبرًا أن ذلك يمثل محاولة لتطبيع وضع غير مقبول على المستوى الدولي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن دونالد ترامب لم يحسم بعد كيفية الرد على رفض بعض الحلفاء السماح للجيش الأمريكي باستخدام قواعدهم العسكرية.

وأضاف روبيو أن أحد الأسباب الرئيسية لوجود الولايات المتحدة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتمثل في القدرة على نشر القوات داخل أوروبا واستخدامها في حالات الطوارئ، معتبرًا أن تقييد هذه القدرة من قبل بعض أعضاء الحلف يمثل مشكلة تستوجب المراجعة.

وتغلق طهران فعليًا مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرًا، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

كما تواصل واشنطن حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ذلك بأيام.

وكان دونالد ترامب قد قال، في تصريحات لشبكة ABC News، إن وقف إطلاق النار مع طهران لا يزال قائمًا، رغم الضربات الأخيرة التي نفذتها واشنطن ضد إيران.