اليونان تحقق في العثور على قارب مسيّر أوكراني مجهز بمتفجرات بجزيرة ليفكادا

قالت مصادر في الشرطة اليونانية وخفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، إن السلطات في اليونان بدأت تحقيقًا عقب عثور صيادين على قارب مسيّر داخل كهف بجزيرة ليفكادا المطلة على البحر الأيوني.

ولم تتضح حتى الآن كيفية وصول القارب، الذي يُعتقد أنه أوكراني الصنع، إلى المياه اليونانية، حيث عثر عليه الصيادون في وقت متأخر من مساء الخميس.

ووفقًا لمصادر أمنية، أظهرت النتائج الأولية أن القارب من طراز «ماجورا في3»، ويُشتبه في تجهيزه بثلاث عبوات متفجرة.

وقال أحد المسؤولين إن القارب كان محمّلًا بمتفجرات، إلا أن الجيش اليوناني لم يؤكد هذه المعلومات رسميًا حتى الآن.

وبدأت الجهات المختصة عمليات إبطال مفعول المتفجرات المحتملة وإزالة بطاريات القارب، بالتزامن مع انتشار فرق غواصين في موقع العثور عليه.

وأكد مسؤول عسكري أن الأجهزة الأمنية ستقود التحقيقات الفنية لتحديد خصائص القارب التقنية والهدف المحتمل من وجوده في المنطقة.

وأشار مصدر في خفر السواحل اليوناني إلى أن المحققين يدرسون فرضية استخدام القارب في استهداف سفن تحمل النفط الروسي في منطقة البحر المتوسط.

كما رجح مصدر في قطاع الأمن البحري أن يكون القارب جزءًا من شحنة قوارب مسيّرة، أو أنه انحرف عن مساره نتيجة خلل في الإشارة.