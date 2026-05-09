قيمة الواردات المصرية من خام الذهب تتخطى مليار دولار خلال شهرين

صعدت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب خلال أول شهرين من عام 2026، بما يقترب من 6000% (بنسبة 5927.3% تحديدًا)، لتسجل نحو 1.310 مليار دولار، مقابل 21.739 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025؛ بزيادة قيمتها 1.288 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، صعدت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب خلال شهر فبراير الماضي فقط بنسبة 7332%، لتسجل نحو 854.7 مليون دولار، مقابل 11.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025؛ بزيادة قيمتها 843.2 مليون دولار.

وخلال العام الماضي (2025) قفزت قيمة الواردات من خام الذهب بنسبة 499.3%، لتصل إلى 996.1 مليون دولار، مقابل 166.2 مليون دولار خلال العام السابق له، بزيادة 829.9 مليون دولار، وفقًا لبيانات سابقة للإحصاء.

وترجع أسباب الارتفاع المستمر في واردات الذهب الخام من الخارج إلى اتجاه المصانع المحلية لاستيراد الخام ثم تنقيته في المصافي المحلية وإعادة تصديره مرة أخرى، سواء في صورة خام أو مشغولات، في خطوة تستهدف زيادة تعميق التصنيع المحلي للمعدن الأصفر، وذلك وفقا لإيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة لـ"الشروق".

فيما هبطت صادرات مصر من الذهب "الحلي" والأحجار الكريمة بنسبة 61% خلال الربع الأول من 2026، لتبلغ 1.136 مليار دولار، مقابل 2.926 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بحسب بيانات سابقة للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وارتفعت أسعار الذهب محليًا منذ بداية العام الحالي بقيمة 1070 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر -إلى 7035 جنيها خلال تعاملات أمس، مقارنة بـ 5965 جنيهًا في نهاية ديسمبر الماضي، ليقلص مكاسبه بعد أن سجل أعلى مستوى عند 7600 جنيه خلال تعاملات شهر مارس الماضي.

تراجعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 10.9 طن مقابل 11.1 طن خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأوضح المجلس، أن مشتريات المصريين من السبائك ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 22% لتسجل 5.7 طن، مقابل 4.7 طن في الربع الأول من العام الماضي، ما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن رغم تقلبات السوق، أما مشتريات المشغولات فتراجعت بنسبة 19% على أساس سنوي مسجلة 5.2 طن، مقارنة مع 6.4 طن في الربع الأول من العام الماضي، في ظل ضعف القوة الشرائية.

وخلال العام الماضي 2025، شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفاعًا بنحو 56% تقريبًا بقيمة 2090 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، ليختتم تعاملات العام عند 5830 جنيهًا، نتيجة لارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بما يتجاوز 65% في أكبر زيادة سنوية منذ 1979، مدعومًا بمجموعة من القرارات النقدية والمالية والسياسية التي دفعت المستثمرين والبنوك المركزية إلى الاحتماء بالمعدن الأصفر، وسط ضبابية غير مسبوقة في الرؤية الاقتصادية، وفقًا لبيانات سابقة لمنصة "آي صاغة" لتداول المشغولات والمجوهرات عبر الإنترنت.