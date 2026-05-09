أحمد الشرع يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تعزيز التنسيق الأمني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحضور وفدَين وزاريَّين من البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد المرافق لسلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل.

وتصدرت مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية اجتماعات العمل بين البلدين، وعقد كل وزير سلسلة لقاءات منفصلة مع نظرائه السوريين، قبل الانتقال إلى اجتماع موسّع مع الشرع.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن رئيس الحكومة اللبنانية بحث مع الشرع بشكل موسع ملف المفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق أو توحيد المسار التفاوضي اللبناني - السوري.

وأشارت إلى أن الطرفين بحثا ملفات أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة، إضافة إلى الملف الاقتصادي المتعلق بإعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر الأراضي السورية وملفات الطاقة والاتصالات بين البلدين.