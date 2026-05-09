أعلنت السلطات السورية، السبت، القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بـ"الطحان"، المتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام المخلوع في منطقة الزبداني بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي بمنطقة الزبداني بريف دمشق ألقت القبض على المجرم جلال عبد الحميد المالح الملقب الطحان".

وأضاف المصدر أن "المجرم الطحان من فلول النظام البائد ومتورط بقتل الملازم المنشق عن الجيش محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من مرتبات حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله في السجن".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).