ليبيا : لا إصابات بفيروس هانتا داخل البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي أن الوضع الوبائي داخل البلاد مستقر وآمن ، مؤكدا عدم وجود إصابات بفيروس "هانتا" في ليبيا حتى اللحظة.

وقال المركز، في بيان صحفي، إنه يتابع من خلال منظومة الترصد الوبائي والمنافذ الصحية عن طريق مكاتب الرقابة الصحية الخاصة بالمركز، كل المستجدات المتعلقة بهذا الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لضمان حماية الصحة العامة.

ودعا المركز جميع المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.

وأكد استمراره في متابعة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المعايير العلمية المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.