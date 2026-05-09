3 شهداء في استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق ملتقى النهرين بقضاء الشوف وسط لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الاحتلال الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق ملتقى النهرين- الشوف وسط البلاد، ما أدى الى سقوط ثلاثة شهداء كانوا داخل السيارة.

واستشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون، السبت، إثر هجمات إسرائيلية على جنوبي لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف منازل.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته وكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي أحدث الهجمات، استشهد شخص وطفلته متأثرة بجراحها إثر 3 غارات إسرائيلية استهدفتهما في مدينة النبطية.

وسبق ذلك استشهاد 3 أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف سيارة على الطريق بين بلدتي العباسية وبرج رحال في قضاء صور.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت بلدات عدة جنوبي لبنان لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي، بينها مجدل زون، والمنصوري، وبيوت السياد، وبرعشيت، وصفد البطيخ، وتولين، والغندورية، وفرون.

كما شهدت بلدة البياضة الحدودية اشتباكات مباشرة بين قوات إسرائيلية وعناصر من حزب الله.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. وفي مدينة بنت جبيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل بحي الجبانة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي لمدة 10 أيام، قبل تمديده حتى 17 مايو الجاري.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل قصفها اليومي الذي يخلف قتلى وجرحى، وعمليات نسف واسعة لمنازل في عشرات القرى والبلدات جنوبي لبنان.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، ما خلف 2759 قتيلا و8512 جريحا، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون نازح، وفق أحدث معطيات رسمية لبنانية.

كما عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام، وسط حديث عن جولة ثالثة منتصف مايو الجاري.