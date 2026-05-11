بين الخيام المهترئة ووجوه الأطفال المنهكة تواجه الأمهات في قطاع غزة واقعًا إنسانيًا بالغ القسوة، يجمع بين الجوع والنزوح وفقدان الأبناء والأزواج.

هناك، حيث تتقاطع خيام النزوح مع ذاكرة البيوت المهدّمة، وتختلط ملامح الطفولة بضجيج الجوع والخوف، يتشكل واقع أكثر قسوة من الاحتمال؛ أمهاتٌ فقدن أبناءهن وأزواجهن كما تُفقد ملامح الطريق.

وبمناسبة يوم الأم، الذي تحل ذكراه بعدة دول بينها تركيا اليوم الأحد، تسلط الأناضول الضوء على معاناة الأمهات في مخيمات النزوح بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تكافح الكثير منهن من أجل البقاء، بعد أن فقدن أزواجهن وأبناءهن ومنازلهن، ويعشن في ظروف قاسية لا تليق بالكرامة الإنسانية.