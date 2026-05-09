يستضيف مسرح نهاد صليحة يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 مايو الجاري العرض المسرحي "فريق الكابتن يحيى الناشد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

يأتي ذلك ضمن العروض التي حققت حضورا لافتا خلال مشاركتها في مهرجان الفضاءات غير التقليدية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومهرجان الفضاءات المتعددة بمسرح نهاد صليحة، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة أكاديمية الفنون، وبإشراف الفنان حازم القاضي.

تدور أحداث العرض حول وفاة "الكابتن يحيى الناشد"، صاحب ملعب كرة قدم مهجور، يعيش بداخله أصدقائه الثلاثة "جمال" و"صلاح" و"جمعة"، وهم لاعبو كرة قدم معتزلون أنهكتهم الشيخوخة والمرض، وبعد وفاته، تعود ابنته "ليلى" لترث الملعب، لتكتشف أن والدها كان مديونا بكمبيالات لـ"لحاج عزام"، الموظف الفاسد بشئون لاعبي كرة القدم، والذي يحاول الاستيلاء على أرض الملعب وإجبارها على البيع بالقوة.

ويرفض أصدقاء "يحيى" التفريط في الملعب، ويحاولون مساعدة "ليلى" بشتى الطرق، لكنهم يفشلون، قبل أن يجدوا فرصة أخيرة عبر المشاركة في بطولة كرة قدم ينظمها "عزام" نفسه، لتتحول المواجهة إلى معركة كرامة وأمل وإثبات للذات.

يشارك في بطولة العرض: ماجد عصام في دور "بلال زيعو"، وعمرو بونو في دور "سعد الحرامي"، وحازم هيثم في دور "الحاج عزام"، ومازن مجدي في دور "الكابتن راشفورد"، وعمر سعيد في دور "الكابتن مرزوق مارادونا".

كما يجسد العواجيز الثلاثة: أحمد السباعي في دور "الكابتن جمال"، وعمر عادل في دور "الكابتن صلاح"، وأدهم هاني في دور "الكابتن جمعة"، بينما تقدم دانة وائل شخصية "ليلى الناشد".

العرض من تأليف أحمد سمير، ودراماتورج يوسف إبراهيم، وديكور محمد هشام، وإضاءة أحمد صبحي، وملابس ومكياج ابتسام محارب، ومخرج منفذ هاني عادل، ومن إخراج مروان جاسور.

وحصد العرض جائزة أفضل مكياج للفنانة ابتسام محارب خلال مشاركته في مهرجان الفضاءات غير التقليدية بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ويعقب عرض الليلة الثانية من العرض ندوة نقدية تديرها الباحثة والناقدة رشا زيدان، بحضور الناقد محمد عبدالوارث، والمؤلف والمخرج محمد عبدالواحد، لمناقشة أبعاد العرض الفنية والإنسانية.