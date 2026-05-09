أشعل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجدل بتعليقه الحاد على تصريحات الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن المعايير داخل الفريق، في أعقاب حديث محمد صلاح.

وكان صلاح قد أكد في وقت سابق أهمية ثبات المعايير والانضباط البدني داخل الفريق، وهو ما فُسر على أنه انتقاد لبعض أوجه القصور، ليفتح باب النقاش في وسائل الإعلام الإنجليزية.

ورد سلوت على هذه التصريحات مؤكدًا أن المعايير لا تقتصر على الجانب البدني داخل صالة الألعاب الرياضية، بل تمتد إلى الأداء داخل الملعب، في إشارة إلى أهمية ما يقدمه اللاعبون خلال المباريات.

من جانبه، انتقد أبو تريكة تصريحات المدرب الهولندي، قائلًا عبر قناة «بي إن سبورتس»: "أي معايير تتحدث عنها وأنت خسرت 18 مباراة في موسم واحد؟"، مضيفًا: "صلاح هو من قادك للتتويج بالدوري الموسم الماضي".

واختتم سلوت تصريحاته بنبرة حذرة، مؤكدًا اتفاقه مع صلاح بشأن أهمية المعايير، مشيرًا إلى أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح من حيث الالتزام والأداء داخل الملعب.