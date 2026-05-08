القيادة المركزية الأمريكية تدعي تعطيل ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عمان

ادعت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، "تعطيل" ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عمان، بزعم انتهاكهما الحصار الذي تفرضه واشنطن على طهران.

يتزامن ذلك مع حديث إعلام إيراني، مساء الجمعة، عن اندلاع اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاك الهدنة بينهما من خلال شن هجمات متبادلة مساء الخميس.

وقالت "سنتكوم" إن "القوات الأمريكية عطلت ناقلتي النفط ’إم/ تي سي ستار 3’ و’إم/ تي سيفدا’ قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية في خليج عمان، في انتهاك للحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران".

وأضافت في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن قواتها نفذت إجراءات الحصار بحق الناقلتين الفارغتين بينما كانتا تحاولان الرسو في ميناء إيراني على خليج عمان.

وتابعت أن "مقاتلة أمريكية من طراز ’إف/ إيه-18 سوبر هورنت’ انطلقت من حاملة الطائرات ’يو إس إس جورج إتش دبليو بوش’ عطلت الناقلتين بعد إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما حال دون دخولهما إلى إيران".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية "عطلت" أيضا في 6 مايو الجاري ناقلة النفط "إم/ تي حسنة" التي ترفع العلم الإيراني، أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني في خليج عمان.

وذكرت أن مقاتلة "إف/ إيه-18 سوبر هورنت" انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، و"عطلت" دفة الناقلة الفارغة بإطلاق عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم.

وادّعت القيادة المركزية الأمريكية أن "السفن الثلاث لم تعد في طريقها إلى إيران".

ونقلت عن قائد "سنتكوم" الجنرال براد كوبر قوله: "تظل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ملتزمة بالتنفيذ الكامل للحصار على السفن الداخلة إلى إيران أو الخارجة منها".

كما ادعت "سنتكوم" أن قواتها "عطلت" عدة سفن تجارية أخرى، وأعادت توجيه أكثر من 50 سفينة لضمان الامتثال لإجراءات الحصار.

وفي بيان آخر، ادعت سنتكوم أن القوات الأمريكية تمنع حالياً أكثر من 70 ناقلة نفط من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.

وتابعت: "تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه السفن التجارية 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تُقدّر بأكثر من 13 مليار دولار".

ومساء الخميس، شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا عقب هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، بحسب طهران، فيما أعلنت البحرية الإيرانية لاحقا استهداف سفن حربية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها ردت عبر تنفيذ هجمات على عدة مناطق على طول الساحل الجنوبي لإيران.

وأعلنت إيران أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع مدنية، بينما ادعت "سنتكوم" أن القوات الإيرانية هاجمت سفنا حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز "دون أي استفزاز"، وأن الرد الأمريكي جاء "دفاعا عن النفس".

وفي وقت لاحق، أفادت طهران بأنها اعترضت ناقلة نفط أجنبية وصادرتها، بدعوى أنها "استغلت الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط الإيرانية".