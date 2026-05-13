كاراجر يحذر ليفربول من تكرار سيناريو تين هاج مع سلوت

حذر جيمي كاراجر إدارة ليفربول من تكرار ما حدث مع إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، وذلك فيما يخص مستقبل المدرب الهولندي أرني سلوت.

ويرى كاراجر أن استمرار سلوت دون مراجعة شاملة قد يُمثل مخاطرة، خاصة بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق خلال الموسم الحالي، رغم تتويجه بلقب الدوري في موسمه الأول مع الريدز.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «ما يقلقني هو أن ليفربول قد يجد نفسه في نفس موقف مانشستر يونايتد مع تين هاج، حين تم الإبقاء عليه بسبب نجاح موسمه الأول، ثم استمرت النتائج السلبية بعد ذلك».

وأضاف: «التراجع كان واضحًا جدًا، سواء في الأداء أو النتائج، ولم يكن هناك تطور حقيقي خلال الموسم، وهذا يجعل الجماهير تتساءل: هل سيتحسن الوضع فعلًا؟».

وأشار نجم ليفربول السابق إلى أن كثيرًا من جماهير النادي باتت تشعر بالقلق تجاه مستقبل الفريق تحت قيادة سلوت، رغم التوقعات التي تشير إلى منحه فرصة جديدة في الموسم المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في مباراة مهمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل سعيه لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.