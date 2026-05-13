إصابة 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وانفجار مخلفات حرب في غزة

أصيب 6 فلسطينيين، الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي وانفجار جسم من مخلفات الحرب شمالي ووسط قطاع غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بإصابة فلسطينيين اثنين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أصيب فلسطينيان آخران بجروح متوسطة، أحدهما في اليد والآخر في الظهر، جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة "بلوك 2" داخل مخيم جباليا، بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة لتلقي العلاج.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أطلقت مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" النار تجاه منازل وخيام نازحين في شارع صلاح الدين الأيوبي، بحسب شهود عيان للأناضول، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وسط القطاع، قال مصدر طبي للأناضول، إن إصابتين وصلتا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، إحداهما بحالة خطرة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب غربي المخيم.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 856 فلسطينيا وأصاب 2463 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة الثلاثاء.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية.