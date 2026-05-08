شقيق الملك تشارلز يدلي بشهادته في محاكمة لمتهم بالإساءة إليه

تلقت محكمة في لندن، اليوم الجمعة، إفادة بأن آندرو ماونتباتن-وندسور، شقيق ملك بريطانيا الأصغر، سيدلي بشهادته في محاكمة ستجريها محكمة إنجليزية في يوليو لرجل متهم باستخدام عبارات ‌تهديد وإساءة له.

وظهر أليكس جينكينسون "39 عاما"، عبر رابط فيديو أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، حيث أنكر تهديد آندرو بقصد إثارة خوفه من مواجهة أعمال عنف. وكان الملك تشارلز جرد آندرو من جميع ألقابه، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسبق أن قالت الشرطة إنها تلقت بلاغا، يوم الأربعاء، عن رجل يتصرف بطريقة ⁠تثير الخوف في قرية وولفرتون بمقاطعة نورفولك في ساندرينجهام حيث يعيش ماونتباتن-وندسور حاليا.

وسيحاكم جينكينسون في 29 يوليو، ومن المتوقع أن يدلي ماونتباتن-وندسور بشهادته في ذلك اليوم رغم أن ممثلي الادعاء طلبوا تمكينه من القيام بذلك عن بعد.

وأفرجت المحكمة عن جينكينسون بكفالة شرط ألا يحاول الاتصال بماونتباتن-وندسور أو دخول مقاطعة نورفولك أو الوجود في ساندرينجهام وغيرها من مقارالإقامة الملكية التي تشمل قلعة بالمورال وقصر بكنجهام وهايجروف وقلعة وندسور.

وأنكر جينكينسون اتهاما ثانيا باستخدام كلمات ‌أو ⁠إتيان سلوك لتهديد رجل آخر أو إساءة معاملته أو إهانته. وسيعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر عن كل اتهام في حال إدانته.

واعترف جينكينسون باتهام ثالث تمثل في عدم تقديم عينة دم للشرطة بعد اعتقاله.

ويعيش ماونتباتن-وندسور في ساندرينجهام منذ أن انتقل ⁠من قصره في وندسور في فبراير بعد الكشف عن معلومات جديدة عن صلاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

ودأب ماونتباتن-وندسور على نفي ⁠ارتكاب أي مخالفات، وعبر عن ندمه على صداقته مع إبستين.

وألقي القبض على ماونتباتن-وندسور للاشتباه في ارتكابه مخالفات في أثناء توليه منصب عام بسبب ما ⁠يقال عن إرساله وثائق حكومية سرية إلى إبستين.

ولم توجه إليه أي اتهامات. ولا يزال يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش رغم تجريده من جميع ألقابه.