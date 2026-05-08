موسكو ترفض محاولات ملء مشروع قرار مجلس الأمن حول مضيق هرمز

وقالت البعثة الروسية، في بيان لها، إن "بلادنا لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء الوثيقة بصياغات غير متوازنة، ومطالبات أحادية الجانب موجهة إلى طهران، مع التجاهل التام للسبب الجذري للأزمة، وهو المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت البعثة: "من المهم حماية المسار الدبلوماسي من أي استفزازات، بما في ذلك الخطاب العدائي والأعمال العنيفة، التي من شأنها تقويض عملية التفاوض الهشة بطبيعتها، لاسيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن إنهاء الصراع".

وقالت البعثة الروسية، في بيانها، إن "نص مشروع القرار الخاص بنا لا يزال موجودا على الطاولة".

يشار إلى أن مسودة قرار اقترحته الولايات المتحدة ودول الخليج، تطالب بأن "تشارك إيران على الفور في جهود الأمم المتحدة وتمكنها من إقامة ممر إنساني في مضيق هرمز لتمكين نقل المساعدات الضرورية والأسمدة والبضائع الأخرى".

ويهدد القرار المقترح، الذي تمت صياغته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن بذلك تطبيقه عسكريا، باتخاذ "إجراءات ملموسة تكافئ خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات"، ما لم تمتثل إيران.

كانت روسيا والصين قد استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي قدمته البحرين، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تم تخفيفه عدة مرات على أمل أن تمتنع الدولتان عن التصويت.