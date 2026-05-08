إيقاف مفاعل نووي في اليابان بعد تسرب بخار بالقرب من التوربينات

أعلنت الشركة المشغلة لمحطة ميهاما للطاقة النووية في محافظة فوكوي بوسط اليابان، عن إيقاف المفاعل صباح اليوم الجمعة؛ وذلك بعد اكتشاف تسرب للبخار بالقرب من توربين عالي الضغط.

ووفقا لشركة "كانساي" للطاقة الكهربائية، فإن البخار لم يحتوِ على مواد مشعة، ولم يكن هناك أي تأثير على البيئة الخارجية، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأوضحت الشركة أنها لا تستطيع، في الوقت الحالي، تحديد موعد إعادة تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة "ميهاما".

وتم اكتشاف التسرب في حوالي الساعة 4:10 صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وقام العمال بإيقاف المفاعل يدويا بعد نحو 15 دقيقة، بحسب ما ذكرته الشركة.

يشار إلى أن الوحدة رقم 3، التي بدأت عملياتها في عام 1976، أصبحت في عام 2021 أول مفاعل نووي في اليابان يعمل لما يتجاوز 40 عاما، وذلك بموجب القواعد الجديدة التي تم وضعها عقب كارثة مجمع "فوكوشيما دايتشي" النووي عام 2011.

وتحدد اللوائح الحالية فترة خدمة المفاعل بـ40 عاما، ولكن يُسمح بتمديدها لمدة تصل إلى 20 عاما إضافية في حال الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.