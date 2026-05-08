الأوقاف: تطوير وإحلال 14ألفا و506 مساجد بتكلفة 27 مليار جنيه خلال 12 عاما

رسلان لـ الشروق: خطة الإحلال والتجديد استهدفت الوصول إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجا

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في تطوير بيوت الله ورفع كفاءة المساجد على مستوى الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والفرش، إلى جانب دعم الأئمة والعاملين بالوزارة وتوفير الزي الأزهري والعمامة الأزهرية بما يعكس المكانة الدعوية للأئمة ويحافظ على الهوية الوسطية للأوقاف.

وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 وحتى الجمعة 17 أبريل 2026 بلغ نحو 14 ألفا و506 مساجد في مختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و276 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة للاهتمام ببيوت الله وتحسين البنية التحتية للمساجد وتوفير بيئة مناسبة للمصلين.

وأوضح رسلان لـ "الشروق"، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في ملف عمارة المساجد، سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو تطوير المساجد القائمة ورفع كفاءتها، إلى جانب الاهتمام بأعمال الفرش والصيانة الدورية، بما يضمن الحفاظ على المساجد وتقديم الخدمات الدعوية بالشكل اللائق.

وأكد المتحدث الرسمي، أن خطة الإحلال والتجديد استهدفت الوصول إلى مختلف القرى والمدن والمناطق الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بالتصميمات الهندسية الحديثة ومعايير السلامة والجودة، فضلًا عن التوسع في افتتاح المساجد الجديدة بشكل أسبوعي، ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى التيسير على المواطنين وتوفير أماكن مناسبة لإقامة الشعائر.

وفي إطار الاهتمام بالأئمة والدعاة، أوضح المتحدث الرسمي أن إجمالي ما تم توفيره من الزي الأزهري منذ عام 2020 وحتى الآن بلغ 293 ألفا و895 زيًا أزهريًا، إضافة إلى توفير 127 ألفا و253 عمامة أزهرية، وذلك في إطار الحرص على الظهور اللائق للأئمة داخل المساجد والمنابر الدعوية.

ولفت المتحدث الرسمي أن الزي الأزهري أحد الرموز المهمة التي تعبر عن هوية الإمام الأزهري، حيث تحرص الوزارة على توفيره بصورة منتظمة للأئمة والخطباء والعاملين بالمجال الدعوي، بما يعزز الانضباط داخل المساجد ويؤكد مكانة الدعوة الوسطية التي تتبناها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وأكد المتحدث استمرار جهودها خلال الفترة المقبلة في التوسع بأعمال تطوير المساجد وافتتاح المزيد منها في مختلف المحافظات، بالتوازي مع دعم الأئمة وتأهيلهم علميًا ودعويًا، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة المجتمع.