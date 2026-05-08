البابا تواضروس الثاني يلتقي كهنة إيبارشية ميلانو وزوجاتهم

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 8 مايو 2026 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مايو 2026 - 2:29 م

عقد البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة، لقاءً مع مجمع كهنة إيبارشية ميلانو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيطاليا.

عُقد اللقاء بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا.

واطمئن على خدمتهم، وتحدث معهم عن نور القيامة ومفاعيله في حياة الكاهن، لافتًا إلى أن التوبة تمنح الإنسان هذا النور، أما الإنسان البعيد عن النور فهو لا يفهم ولا يعي نور القيامة.

وحدد قداسة البابا خمس علامات لنور القيامة، وهي:
١- البشاشة.
٢- الكلام.
٣- النظرة إلى الأمور.
٤- العمل الإيجابي.
٥- القلب.

كما عقد قداسة البابا لقاءً مماثلا مع زوجات الكهنة اطمئن خلاله على أحوالهن وألقى عليهن كلمة روحية مناسبة.

