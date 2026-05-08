اختتمت أكاديمية الفنون أمس الخميس فعاليات الندوة العلمية الدولية "الألعاب الشعبية والهوية الإنسانية"، والتي أُقيمت بقاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات، تحت شعار "كلنا نلعب.. كلنا إنسان". وجاءت الندوة تحت رعاية وبحضور الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة أكاديمية الفنون، لتقدم يومًا علميًا استثنائيًا التقت فيه المناهج الأنثروبولوجية مع الرؤى الإخراجية والسوسيولوجية.

انطلقت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم افتتحت الدكتورة نبيلة حسن الندوة بكلمة أكدت فيها دور الأكاديمية في صون الهوية، تلتها كلمة الدكتورة إيمان مهران، المشرف العام على وحدة المؤتمرات ومقرر الندوة، والتي استعرضت محاور الفعاليات التي تعيد الاعتبار لمفهوم "الإنسان اللاعب" بوصفه المختبر الأول لتشكيل الهوية الجماعية.

وفي لفتة إنسانية، شهد الافتتاح "وقفة وفاء" لتكريم المخرج والمؤلف الدكتور حسام عطا، مخرج مسرحية "لعب ولعب"، تقديرًا لبصمته في تطويع الموروث الشعبي داخل الفضاء المسرحي وربط الفن بالجذور الإنسانية.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا، تصدره الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمؤثر التاريخي بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب حضور اللواء أحمد ونيس.