كشف ملابسات تغيب سيدة في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب سيدة بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من (عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص) بتغيب زوجته عقب خروجها من المنزل محل سكنهما لشراء بعض المتطلبات بدائرة القسم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة (ربة منزل - مقيمة بذات المركز) بنطاق محافظة القاهرة، وباستدعائها وسؤالها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.