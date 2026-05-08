الداخلية تكشف حقيقة تضرر شخص من إزالة الكشك الخاص به في المنوفية

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام الجهات المختصة بإزالة الكشك الخاص به في المنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 مارس الماضي صدر قرار من الجهات المختصة بإزالة الكشك المشار إليه؛ لتعديه على حرم الطريق، وتم التنبيه على مالكه بإزالة تلك التعديات.

وبتاريخ 5 مايو الجاري، قام القائم على النشر (مالك الكشك المشار إليه "الكائن بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي" - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) بتفكيك جزء من واجهة الكشك الخاص به، والادعاء بأن الجهات المختصة وراء إزالته.

أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي للحيلولة دون تنفيذ القرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.