الأمن يكشف ملابسات وحقيقة تعدي طالبات على زميلتهن داخل مدرسة في الإسكندرية

- التحريات تؤكد إصابة طالبة لنفسها ببنسة شعر نكاية في زميلتها لتشهيرها بها

كشف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بقيام مجموعة من الطالبات بالتعدي على طالبة أخرى باستخدام سلاح أبيض داخل إحدى المدارس الكائنة في شارع فضة بمنطقة الدخيلة.

وبالفحص والتحري تبين أنه بتاريخ 2 من شهر مايو الجاري، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول "طالبة مصابة بجروح متفرقة"، وطرف ثانٍ "زميلتها (طالبة)"، وذلك بسبب خلافات بينهما، إثر قيام الثانية بالتشهير بالأولى داخل مدرسة "سميرة موسى".

وأفادت التحريات، المدعومة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات المراقبة الموجودة في المنطقة، بأن الطالبة الأولى اتهمت الثانية بالتعدي عليها باستخدام آلة حادة، ما تسبب في إصابتها، إلا أن الطالبة الثانية نفت تلك الاتهامات تماما.

وأضافت التحريات أنه، وبإعادة سؤال الطالبة الأولى، أقرت بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب بالأيدي فقط، دون وقوع إصابات، مؤكدة أنها أحدثت الإصابة بنفسها باستخدام "بنسة شعر"، ثم تخلصت منها عقب ذلك، وادعت تعرضها للاعتداء نكاية بالطالبة الأخرى بسبب التشهير بها.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الخميس، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.