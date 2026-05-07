الداخلية تضبط عصابة النصب على مواطنين بزعم اكتشاف مقابر أثرية في أكتوبر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي من 33 متهمًا بمدينة أكتوبر، بتهم النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بالعثور على مقابر أثرية ثرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام تشكيل عصابي خطير يضم 33 عنصرًا، بينهم 5 سيدات، ولـ14 منهم معلومات جنائية، بتكوين شبكة إجرامية تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالعثور على مقابر أثرية أسفل قطع أراضٍ.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتحصلون من ضحاياهم على مبالغ مالية كمقدمات لشراء تلك الأراضي، كما كانوا يعرضون عليهم قطعًا أثرية مقلدة، مؤكدين أنها مستخرجة من الأراضي المشار إليها، في محاولة لإضفاء المصداقية على مزاعمهم.

وأضافت التحريات أن عناصر التشكيل كانوا يعرّفون الضحايا ببعض المتهمين بزعم أنهم خبراء آثار، ويؤكدون لهم أثرية القطع المعروضة، فضلًا عن إقناعهم بتمتعهم بحماية شخصيات مهمة بالدولة، من خلال استقبال بعض المتهمين للضحايا مرتدين ملابس أميرية.

وتبين اتفاق المتهمين مع ضحاياهم على تحرير إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة، بزعم ضمان حقوقهم في القطع الأثرية التي سيتم استخراجها، ثم تهديدهم بهذه الإيصالات عقب اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال، لمنعهم من الإبلاغ عن الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل في أماكن تواجدهم داخل 3 فيلات مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، اتخذوها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث أمكن ضبطهم.

وتم العثور على 11 سيارة ملاكي، وبندقيتي خرطوش، و34 قطعة أثرية مقلدة، وملابس شرطية وعسكرية، وأجهزة لاسلكية، وكمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، إضافة إلى دفاتر إيصالات أمانة ممهورة بتوقيعات وبصمات مختلفة لعدد من الضحايا، فضلًا عن مبالغ مالية مزورة.

وفي أثناء ضبط المتهمين تبين وجود 9 من المجني عليهم حال سدادهم مبالغ مالية لعناصر التشكيل، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، فيما اتهمهم المجني عليهم بالنصب والاحتيال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تولت النيابة العامة التحقيق.