القبض على سائق تكتوك اعتدى على سيدة بالضرب وأتلف سيارتها في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تكتوك؛ لاتهامه بالاعتداء على سيدة بالضرب وإتلاف سيارتها لاعتراضها على سيره عكس الاتجاه بمدينة نصر.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة، والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها، والتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها؛ لاعتراضها على ذلك.

بالفحص، تبين أن السيدة تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر، يفيد بتضررها من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع، والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها، والتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث "إصابتها بكدمات وجروح" حال اعتراضها على ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها سائق "مصاب بكدمات وجروح بالوجه"، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أنكر قيامه بالتعدي على الشاكية، فيما تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.