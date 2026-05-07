الحية ينعى نجله: الاحتلال لن يأخذ منا ما لا نريد بالقتل والإرهاب

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن العدو الإسرائيلي لن يحقق مراده بالقتل والإرهاب، مشدّداً على أن «بوصلتنا هي مصلحة شعبنا وتحقيق أهدافه السياسية المشروعة".

وقال الحية، في نعي نجله عزام ورفاقه الشهداء مساء اليوم: «الحمد لله الذي زادني شرفا باستشهاد ولدي عزام رحمه الله بعد إخوانه الثلاثة الذين سبقوه، وذلك في حادث غادر استشهد معه فيه جاره حمزة الشرباصي وأصيب آخرون، إلى جانب استشهاد 10 آخرين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أمس».

وأشار إلى أن «العدو الصهيوني تعود على أن يفاوض الفلسطينيين وغير الفلسطينيين بالنار»، لافتاً إلى أن هذا الاستهداف الذي كان أمس «هو امتداد لاستهداف العدو الصهيوني الذي استهدف الوفد المفاوض في قطر العام الماضي، ويأتي في نفس السياق، فهو يريد أن يفرض ما يريد على طاولة المفاوضات ولكن بالنار»، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وأضاف الحية: «نحن نفاوض باسم شعبنا وباسم مقاومتنا فيما يحقق الأهداف لشعبنا. فإذا كان العدو الصهيوني يظن أنه باستهداف القادة أو باستهداف أبنائهم وعوائلهم يمكن أن يأخذ منا ما لا نريد وأن يحقق بالقتل والإرهاب ما يريد. فأنا أقول إن هذا وهم ومحال أن يحققه في هذه الظروف، ولن يصل الاحتلال إلى مراده».

وأكد أن «بوصلتنا هي مصلحة شعبنا وتحقيق أهدافه السياسية المشروعة، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة له، وتحقيق ما يمكن أن يجعل شعبنا يثبت على أرضه ويثبت في وطنه لا يتزحزح».