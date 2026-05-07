ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2727 شهيدا و8438 مصابا

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 7 أيار بلغت 2727 شهيدا و8438 جريحا".

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في تقريرها اليومي "للوضع الراهن بسبب توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء "وصل إلى 621ر125 نازحا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 724ر32 عائلة. كما بلغ عدد الأعمال العدائية 291ر12".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، ابتداءً من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثم أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.