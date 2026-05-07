لبنان: رئيس الوزراء يعتزم زيارة سوريا على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس، معظم بنود جدول أعماله.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أنه بصدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري؛ لبحث وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة: "إن مجلس الوزراء بحث جدول الأعمال وأقرّ معظم بنوده، ولا سيّما تلك المتعلقة بشئون إدارية كانت عالقة جراء الحرب وضرورات التصدي لتداعياتها، والتي لم تعد تحتمل التأجيل، مؤكدا أن المجلس سيواظب على الانعقاد لمتابعة الملفات كافة".

وأعلن مرقص أن الرئيس سلام صرّح بأنه "بصدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ويضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه؛ لبحث تعزيز مجالات التعاون كلّ بحسب حقيبته الوزارية، والعلاقات اللبنانية السورية بصورة إجمالية".

وأشار سلام إلى الاتصالات التي يتابعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، سعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع إسرائيل من الاستمرار في اعتداءاتها المتكررة وتدمير القرى التي احتلتها أو التي لا تزال تحت نيرانها.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسةً، بعد ظهر اليوم الخميس، في السرايا الحكومية برئاسة رئيس المجلس نواف سلام وحضور الوزراء؛ لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى جدول أعمال تضمّن بنودا عادية وشئونا وظيفية.