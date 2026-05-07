أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إحباط خلال الربع الأول من العام الحالي 156 محاولة تسلل وتهريب على مختلف الواجهات الحدودية.

وأوضحت القوات المسلحة، أنه تم خلال هذه العمليات ضبط 9,202,872 حبة كبتاجون، ونحو 10,464 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة شملت الهيدرو والكريستال، إلى جانب 1,310 كف حشيش، وإسقاط 26 طائرة مسيّرة، وضبط 32 قطعة سلاح خفيف.

وكشفت القوات المسلحة الأردنية عن تعاملها خلال عام 2025 مع 536 محاولة تسلل وتهريب، تم إحباطها بالكامل، وأسفرت عن ضبط 18,938,266 حبة مخدرة، و251 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، و14,471 كف حشيش، إضافة إلى إسقاط 89 طائرة مسيّرة وضبط 168 قطعة سلاح خفيف.

وأكدت القوات المسلحة أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات الأمنية على الحدود، في ظل تطور أساليب التهريب واستخدام تقنيات حديثة، مشددة على استمرار رفع الجاهزية وتعزيز منظومات الرصد والمراقبة لحماية أمن المملكة.

وعلى الصعيد الإقليمي.. أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها تعمل وفقا لمنهجية متطورة وعالية الدقة تحدد من خلالها نقاط إنطلاق شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات الإقليمية من مواقعها المختلفة، وهي على أتم الاستعداد لتحييدها في مرحلة التجهيز قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ المتمثلة في محاولة التهريب عبر الحدود الأردنية.