التموين تضبط 3 أطنان دواجن نافقة بالجيزة وتؤكد: تحرك حاسم لحماية صحة المواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط وإعدام نحو 3 أطنان من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحملة نُفذت يوم 6 مايو بالتنسيق مع مجلس مدينة منشأة القناطر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وبالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة تُستخدم في تجميع الدواجن النافقة وتنظيفها وتجهيزها بالمخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، في مخالفة وصفتها الوزارة بأنها “جسيمة” وتمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضحت الوزارة، أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة تعود إلى هذه الضبطية، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تحركت فور تلقي المعلومات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، مع تحرير المحاضر والتحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.

وأشار البيان، إلى استصدار قرار بإعدام الكميات المضبوطة، وتنفيذ أعمال الإعدام والإتلاف الكامل وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، والانتهاء من جميع الإجراءات في اليوم نفسه، بما يضمن عدم إعادة تداول تلك المضبوطات أو تسربها إلى الأسواق.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أجهزة الدولة تتحرك بمنتهى السرعة والحسم تجاه أي مخالفة تمس أمن وسلامة المواطنين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة أو سلامة الغذاء.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للصالح العام.