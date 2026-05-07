﻿وام: الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يتفقدان المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد تفقدا اليوم مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة "للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد استقبل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أجرى زيارة أخوية إلى الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد الرئيس السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ورافق الرئيسين خلال زيارة المقاتلات المصرية كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشئون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع الإماراتية.