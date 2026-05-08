اتهام رجل بمضايقة الأمير السابق أندرو قرب منزله

يواجه رجل اتهاما بمضايقة أندرو ماونتباتن- وندسور بعد تقارير عن تهديد رجل ملثم للأمير السابق أندرو أثناء اصطحابه لكلابه بالخارج قرب منزله.

ومن المقرر أن يمثل أليكس جينكينسون (39 عاما) أمام محكمة نورويتش الابتدائية اليوم الجمعة ليواجه تهمتين بالتلفظ بكلمات تهديد أو عبارات مسيئة أو سباب أو ارتكاب سلوك لمضايقة شخص أو التسبب في قلق أو اضطراب. وأعلنت شرطة نورفولك الاتهامات مساء أمس الخميس.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه به أمس الأول الأربعاء بعد تقارير عن "تصرف (رجل) بطريقة مخيفة" قرب منزل شرقي انجلترا.

وأفادت صحيفة "ديلي تليجراف" بأن رجلا يرتدي قناع تزلج ركض صوب الأمير السابق وهو يتلفظ بعبارات مسيئة.