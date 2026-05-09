مسئول سنغافوري: يتعين على مشغلي الخدمات الحيوية تعزيز الدفاعات وسط تهديدات الذكاء الاصطناعي

يستهدف منفذو الهجمات الإلكترونية سنغافورة، ويستخدمون الذكاء الاصطناعي لخفض تكلفة الهجمات وجعلها أكثر سرعة.

وقال وزير تنسيق الأمن الوطني كيه. شانموجام، اليوم السبت، إن هذه القضية تمثل تهديدا خطيرا للبلاد، وإن على الجهات المشغلة للخدمات الحيوية أن تعزز دفاعاتها بشكل عاجل، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأوضح شانموجام، الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضا، خلال حديثه للصحفيين على هامش فعالية مجتمعية في يشون، أن بعض القطاعات مثل الاتصالات معرضة للخطر بشكل خاص.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يعد "هدفا عالي القيمة" للهجمات الإلكترونية.

وقال: "هناك العديد من الجهات المعنية بالتعامل مع هذه التهديدات، جميع الجهات المالكة للبنية التحتية الحيوية للمعلومات، مثل شبكات الاتصالات. ويتعين عليها بشكل عاجل تعزيز مستوى الأمن السيبراني لديها".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه المسئولية على مستوى مجلس الإدارة، ولا يمكن تركها لإدارات تكنولوجيا المعلومات وحدها. يجب أن يقر مجلس الإدارة بأنه مسئول عن ذلك".