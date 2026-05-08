إندونيسيا تسابق الزمن لإنقاذ 20 شخصا عقب ثوران بركان

قال مسئول في إحدى وكالات الإنقاذ في إندونيسيا لوكالة "رويترز" إن السلطات تسابق الزمن ⁠لإنقاذ 20 ‌متنزها عقب ثوران بركان دوكونو على جزيرة هالماهيرا، الجمعة.

وذكرت وكالة المسح ⁠الجيولوجي الإندونيسية أن جبل دوكونو، الواقع في المقاطعة الشمالية ⁠في أرخبيل الملوك (نورث مالوكو)، ثار عند الساعة 07:41 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مطلقا رمادا بركانيا ارتفع لمسافة نحو 10 كيلومترات في السماء.

وقالت رئيسة ⁠الوكالة لانا ساريا، في بيان، إن الوكالة أبقت مستوى التأهب عند الدرجة الثالثة، وهو أعلى مستوى.

وقال ‌رئيس وكالة الإنقاذ المحلية، إيوان رامداني، لـ "رويترز" إنهم نشروا عشرات الأفراد، ومنهم قوات ⁠من الشرطة، للبحث عن 20 متنزها حاصرتهم ثورة ⁠البركان.

وأضاف ‌أن 9 من المتنزهين من سنغافورة والباقين من إندونيسيا.

وحذرت السلطات السكان من ممارسة أي أنشطة ضمن نطاق 4 كيلومترات من فوهة البركان.

ونبهت وكالة المسح الجيولوجي إلى أخطار تدفق الطين البركاني عند هطول الأمطار.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تعطل حركة الطيران بسبب ثورة البركان.