بدأ عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، بتقديم واجب العزاء لمحمد شحاتة لاعب الفريق في وفاة والده.

وتحدث قائد الزمالك عن المباراة قائلًا: «الجميع ينتظر نهائي الكونفدرالية، والزمالك محظوظ بخوضه مباراة نصف النهائي في الجزائر أيضًا، ومواجهة اتحاد العاصمة في النهائي لها حسابات كثيرة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة في القاهرة».

وأضاف عمر جابر: «فريق اتحاد العاصمة منافس كبير ومحترم، وتأهله إلى النهائي لم يكن وليد الصدفة، فهو يقدم كرة حديثة، وقد تابعناه جيدًا ويمتلك لاعبين مميزين، لكن الزمالك يخوض أي بطولة من أجل الفوز باللقب، وخوض مباراة الإياب على ملعبنا يمنحنا أفضلية جيدة».

وتابع: «نعقد جلسات مستمرة بين اللاعبين للحديث عن بطولتي الكونفدرالية والدوري، ونفصل بين البطولتين، وتركيزنا حاليًا على البطولة الأفريقية، وبعدها سنحول تركيزنا إلى الدوري».

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلًا: «ملعب 5 يوليو جيد، والزمالك اعتاد على الضغط الجماهيري، والمباراة مهمة لهذا الجيل من أجل تحقيق لقب قاري يُضاف إلى سجله».

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.