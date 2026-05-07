السفير العماني: زيارة الرئيس السيسي إلى مسقط تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العرببة، أن استقبال سلطان عمان هيثم بن طارق للرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والتشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الرحبي، إن هذه الزيارة المهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ومصر، وما تقوم عليه من ثقة متبادلة واحترام وتفاهم مشترك، مؤكدا أن المباحثات بين السلطان والرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة ومتغيرات متسارعة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان ومصر تؤكدان دائما أهمية الحوار والحلول السياسية وخفض التصعيد، والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والإستقرار وصون مصالح شعوب المنطقة، انطلاقا من نهج البلدين القائم على الحكمة والاعتدال ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الإقليمي.



