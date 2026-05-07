وائل جسار ومحمد الحلو يحضران عزاء هاني شاكر

حرص المطرب اللبناني وائل جسار على الحضور إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء في صديقه الراحل الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، حيث يقام العزاء حاليا في مدينة الشيخ زايد.

وعبر جسار عن حزنه الشديد لوفاة صديقه.

كما حضر العزاء الفنان محمد الحلو، بملامح متأثرة لفقدان صديقه؛ حيث كانت تجمعهما صداقة قوية، واجتمعا معا في حفل غنائي بدار الأوبرا ضمن احتفالات أكتوبر، وشاركهما وقتها الفنان محمد ثروت.

وحضر العزاء الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والفنان كريم عبدالعزيز، واللواء سمير فرج، رئيس دار الأوبرا الأسبق، ورجل الأعمال محمد مصيلحي، ووزير الثقافة السابق أحمد فؤاد هنو، والإعلامية سهير جودة، والفنانة زينة.

كما حرص على حضور العزاء كذلك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان خالد زكي، والفنانة نادية مصطفى.

وحضر العزاء كل من الفنانين: ياسر جلال، ومحمد ثروت، ومي فاروق وزوجها محمد العمروسي، وهاني مهنا، وأحمد خالد صالح، والإعلامية لميس الحديدي، ومنى عبدالغني، وأنوشكا، والمنشد محمود التهامي، والفنانة يسرا، ولبلبة، والإعلامية هالة سرحان.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء الماضي.