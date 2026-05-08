أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أهمية دعم الجماهير خلال مواجهة فريقه المرتقبة أمام برينتفورد، معربًا عن أمله في أن تسهم الأجواء على ملعب الاتحاد في مواصلة الضغط على أرسنال في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: «مر وقت طويل منذ آخر مباراة أمام أرسنال. أحب اللعب على أرضنا، وآمل أن تحضر جماهيرنا وتدعمنا من أجل الضغط عليهم عبر الفوز بمبارياتنا، فهذا هو أقصى ما يمكننا القيام به».

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء سعيًا لتقليص الفارق مع أرسنال إلى نقطتين، بعدما خاض سلسلة من المباريات خارج أرضه أمام بيرنلي وساوثهامبتون وإيفرتون، منذ فوزه على «الجانرز» بنتيجة 2-1 قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وتطرق مدرب السيتي للحديث عن تألق جيريمي دوكو في الفترة الأخيرة، مشيدًا بتطور مستواه، خاصة بعد تسجيله هدفين مميزين أمام إيفرتون، كان ثانيهما حاسمًا في الوقت بدل الضائع.

وقال مازحًا عن أسباب هذا التطور: «بسبب المدرب دائمًا! عندما يلعب اللاعبون بشكل جيد يكون الفضل للمدرب، وإذا كانوا سيئين يكون السبب هم».

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بخطوته في تسجيل الأهداف، وأرى أن الجناح يجب أن يصنع الفارق ليس فقط بالمراوغات الفردية، بل أيضًا بالأهداف والمساهمات الدفاعية. دوكو كان مذهلًا هذا الموسم».

كما أشار جوارديولا إلى مبادرة «سيتي في المجتمع»، مؤكدًا أنها ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة عمل مستمر منذ عشر سنوات، مضيفًا: «الاستمرارية هي أساس النجاح، سواء في الدوري الإنجليزي أو في مختلف جوانب الحياة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدور المجتمعي للنادي، قائلًا: «عندما تعمل في خدمة المجتمع بهذا الشكل لسنوات طويلة، فمن الطبيعي أن نحتفل بما تحقق».

ويشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال، بعد تعثر السيتي بالتعادل أمام إيفرتون، ليحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة مع مباراة مؤجلة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 76 نقطة.