حماس تدرس تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال مصدران من حركة حماس، إن قيادة الحركة تدرس خيار تعليق المفاوضات مؤقتا، في ظل ما وصفه أحد المَصدرين بـ«عدم جدية إسرائيل في الالتزام بأية خطوات تُظهر وقف جرائمها وعمليات القتل التي تُمارسها يوميا في غزة» وفقا لموقع الشرق الاوسط

وتواجه مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ تطبيقه في أكتوبر الماضي، بين إسرائيل وحماس، تعقيدات جديدة، مع تعثر الاتفاق على آلية لتطبيق بنود المرحلة الأولى التي تتمسك بها حماس، وتتضمن الالتزامات الإنسانية، وكذلك المرحلة الثانية التي تضغط إسرائيل لتفعيلها، وخاصة بند «نزع السلاح» من غزة.

وكثّفت إسرائيل الاغتيالات في غزة بعد هدوء نسبي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بطلب من الوسطاء والممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، ومسؤول أميركي من فريق المبعوث جاريد كوشنر.

وأصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن «استهداف عزام الحية يمثّل استمرارا لنهج الاحتلال القائم على استهداف المدنيين وعائلات القيادات الفلسطينية، ضمن محاولاته الفاشلة للتأثير على إرادة المقاومة ومواقفها السياسية، عبر الإرهاب والقتل والضغط النفسي».

وذهبت الحركة إلى أن «التناقض والارتباك، اللذين رافقا الرواية الصهيونية حول عملية الاستهداف، يكشفان عن حجم التخبط الذي تعيشه حكومة الاحتلال، كما يعكسان بوضوح أن هذه الجريمة جاءت في إطار محاولات ممارسة الضغوط على قيادة المقاومة ووفدها التفاوضي، بعد إخفاق الاحتلال في فرض شروطه أو تحقيق أهدافه المعلَنة».

وأكد المصدران من حماس أن «الحركة لم تتخذ قرارا نهائيا بتعليق المفاوضات»، لكن أحدهما قال إن «الخيار بات مطروحا بقوة، في ظل عجز ملادينوف والولايات المتحدة، عن إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها اليومية، والتي أدت لاستشهاد نحو 1000 فلسطيني منذ تطبيق وقف إطلاق النار» في أكتوبر الماضي.

ورفض المصدران، في إفادات منفصلة، اعتبار دراسة تعليق المفاوضات ردا على استهداف نجل خليل الحية، وأكدا أن الفكرة كانت موجودة مسبقا لدى الوفد، «لكن بطلب من الوسطاء، وبالتشاور مع الفصائل جرى تأجيله، ومع عودة الاغتيالات الكثيفة، وعمليات القتل بهذا الشكل عاد إلى الطاولة مجددا»، وفق أحد المصدريْن، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت حماس، الخميس، استشهاد عزام الحية، نجل كبير مفاوضيها خليل الحية، متأثرا بجراحه بعد هجوم إسرائيلي استهدفه مع آخرين في مدينة غزة، مساء الأربعاء، وأسفر الهجوم كذلك عن استشهاد القائد الميداني في مجموعة نخبة «القسام» (الذراع العسكرية لحماس) بحي الشجاعية، حمزة الشرباصي.