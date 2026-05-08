إسرائيل تنفي صلتها بانفجارات إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى مسئولون إسرائيليون صلة تل أبيب بالانفجارات التي سُمعت في مدينة بندر عباس قرب مضيق هرمز، مساء الخميس، وفق إعلام عبري.

وقال مسئولون إسرائيليون للقناة "12" الخاصة، إن تل أبيب "لا علاقة لها بالأحداث الجارية في مضيق هرمز".

يأتي ذلك عقب تصاعد التكهنات في الإعلام الإيراني بشأن احتمال وجود دور إسرائيلي أو تنسيق إقليمي خلف الانفجارات التي سمعت على طول ساحل إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أن جزءا من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الساعة تفاصيل بشأن حجم الانفجار أو أسبابه.

بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار في جزيرة قشم وقع برصيف "بهمن".

ونقل عن مسئول عسكري لم يسمه، قوله: "عقب هجوم القوات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية، تعرضت وحدات معادية في منطقة مضيق هرمز لنيران صواريخ إيرانية. وبعد تكبدها خسائر، اضطرت إلى الفرار"، دون مزيد تفاصيل.