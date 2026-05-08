رئيس فلسطين يبحث مع رئيس الوزراء الكندي القضايا الداخلية والإقليمية والدولية

بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجدد الرئيس الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - التأكيد على الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح، وفق المسارات المخطط لها، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول الرقمي، وتعزيز سيادة القانون والأمن، وتمكين قطاع العدالة، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام حماية اجتماعية موحد جديد.

وقال: "نتقدم كذلك بخطى ثابته في المسار الديمقراطي، حيث عقدنا مؤتمرا للشبيبة، وانتهينا من إجراء الانتخابات المحلية، ويجري التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن لحركة (فتح)، وفي نوفمبر القادم ستقام انتخابات المجلس الوطني، وعند تهيئة الظروف سنقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن".

وأشار عباس، إلى أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي ترمب، وقرار مجلس الأمن 2803 لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها، من أجل البدء بمرحلة التعافي وإعادة الاعمار، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وأكد أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف سياساته التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لوقف التوسع الاستيطاني والضم ووقف عنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن الدينية المقدسة، وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل التي وصلت إلى 5 مليارات دولار، والتي أثرت بشكل سلبي على قدرة الحكومة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأعرب عباس، عن أهمية مواصلة العمل لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفق اتفاقية فيينا، خاصة بعد اعتراف كندا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد المنطقة، جدد الرئيس الفلسطيني، إدانة دولة فلسطين لاعتداءات إيران على دول الخليج العربي والأردن، واعتداء إسرائيل على لبنان، داعيا لتغليب لغة القانون الدولي والحوار سبيلاً لحل الخلافات.

بدوره.. أكد رئيس الوزراء الكندي التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين لتنفيذ حل الدولتين من أجل تجسيد دولة فلسطين قابلة للاستمرار، مشددا على ضرورة عدم زعزعة الايمان بهذا الالتزام رغم ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى حرص كندا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مجددا التزام كندا بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، مشددا على إدانة الحكومة الكندية للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، معتبرا إياه بأنه غير قانوني وغير شرعية.