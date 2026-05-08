وكالة فارس: تبادل إطلاق نار بين الحرس الثوري وعدو مجهول

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج مساء اليوم الخميس، بينما لا يزال التوتر العسكري مع الولايات المتحدة عاليا.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء بندر عباس، ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية و"عدو" غير محدد، وأضافت إن منطقة ميناء بالقرب من جزيرة قشم، كانت من بين المواقع التي أصيبت، ولم تتكشف تفاصيل أخرى على الفور.

وأفاد مقيمون في المناطق الساحلية على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع الانجارات.