برلماني إيراني: أي خطأ من العدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، الخميس، إن أي خطأ جديد من جانب "العدو" سيُواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق.

جاء ذلك في معرض تعليقه على الهجمات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد.

وقال عزيزي عبر منصة "إكس" الأمريكية إن "تكرار الأخطاء لا يُغير من رد الفعل، بل يزيده قسوة وتدميرا".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم.

وأوضحت أن جزءا من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز.