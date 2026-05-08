قال سعيد عبد الله، ابن عمة شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية الشاب وحيد، الذي ضحى بحياته لإنقاذ طالبة من الموت تحت عجلات القطار، إن الفتاة كانت طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر نحو 19 عاما، ولم تكن طفلة كما أشيع.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»: «شكلها كده كانت في حالة أنها بتنتحر»، على حد قوله.

وأضاف أن «الشهيد كان شابا مكافحا وطموحا لا يمد يديه لأحد وكان يسعى بجد وكد لتوفير لقمة العيش لأبنائه»، لافتا إلى توجه الأسرة إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتتأكد من هويته، ليتبين أنه فارق الحياة فور وقوع الحادث.

وذكر أن الفتاة التي حاول إنقاذها نُقلت للمستشفى في حالة حرجة وأجريت لها عملية بتر لجزء من ذراعها، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات، وتم دفنها في مسقط رأسها بقرية تابعة لمركز قويسنا عقب استدلال أهلها عليها، لأنها لم تكن تحمل أية أوراق ثبوتية لحظة الحادث.

وأكد أن حالة من الحزن والكآبة خيمت على محافظة المنوفية ومصر بأكملها جراء الحادث، مشددا على أن الفقيد كان يتمنى دائما نيل الشهادة، قائلا: «كان دائما يطلب الشهادة ويقول يا رب يوم ما أموت أموت شهيد، والحمد لله نحتسبه عند الله من الشهداء».

واندفع شاب ثلاثيني كان يعمل كسائق «توك توك» لإنقاذ فتاة تعثرت بالقرب من شريط السكة الحديدية بمحافظة المنوفية ونجح في إبعاد الفتاة عن مسار القطار وإنقاذ حياتها، إلا أنه لم يتمكن من النجاة بنفسه، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته.