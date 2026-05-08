السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتين ناجحتين للإمارات وسلطنة عُمان لتعزيز التضامن العربي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله مساء اليوم إلى أرض الوطن، بعد أن أتم زيارتين أخويتين ناجحتين إلى كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين، وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.



صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارتين عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين، كما أكدتا حرص القيادة السياسية المصرية على دعم مسارات التعاون والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاءات التي عقدها الرئيس خلال الزيارتين تناولت سبل تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية والازدهار.