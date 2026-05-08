مصرع شخصين وإصابة 8 عمال في انقلاب ربع نقل بالساحل الشمالي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 عمال آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، بالطريق الدولي الساحلي بمدينة الحمام.

وكانت مستشفى الحمام المركزي قد استقبلت جثتي كل من: محمد علي هلال (30 عامًا) من الإسكندرية، ورائد إبراهيم أبو الوفا (33 عامًا) من البحيرة.

كما استقبلت المستشفى المصابين: أنور كمال محمد (40 عامًا) من الإسكندرية، وسليمان رزق مراجح (19 عامًا) من كفر الدوار، وعلي جمعة عبد الرازق (18 عامًا) من كفر الدوار، ومحمد عبد السلام (47 عامًا) من الإسكندرية، ومحمد محمود علي (34 عامًا) من كفر الدوار، وصابر بشير عبد القوي من الإسكندرية، ومحمد حسن السيد (46 عامًا) من الإسكندرية، ووليد السيد عشماوي (30 عامًا) من البحيرة.

وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية بالجسم، إلى جانب اشتباه ما بعد الارتجاج، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الساحل الشمالي الدولي بمدينة الحمام.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في موقع الحادث، ثم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بـمستشفى الحمام المركزي لتلقي باقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، والتحفظ على جثماني الضحيتين تحت تصرف مفتش الصحة.